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Сегодня, 17:04

Филатов: «Надеемся, что Карякин вернется в спорт и будет приносить медали нашей стране»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов хотел бы, чтобы гроссмейстер Сергей Карякин вернулся в шахматы.

Карякин участвовал в выборах президента федерации шахмат, но проиграл Филатову. За кандидатуру действующего президента ФШР проголосовали 58 делегатов, Карякин получил семь голосов.

— Надеемся, Карякин вернется в спорт и будет приносить медали нашей стране. Привлекает внимание к шахматам. Это был его первый политический опыт. Поздравляем его с первым шагом. Надеюсь, это будет дальнейший импульс для популяризации шахмат.

— Планируете ли как-то привлекать Карякина к работе в Федерации?

— Сергей имеет выдающийся шахматный талант. Функционеров много, а великих шахматистов мало. Убежден, что у него еще есть все возможности, чтобы выиграть шахматную корону. Пока он пробует себя в разных профессиях. Но надеюсь, он не закопает свой талант.

50-летний Филатов руководит ФШР с 2014 года, также он занимает пост старшего тренера мужской сборной России.

32-летний Карякин — обладатель Кубка мира 2015 года, чемпион мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016), в 2016 году он выиграл турнир претендентов, но уступил норвежцу Магнусу Карлсену в матче за шахматную корону.

Андрей Филатов
Сергей Карякин (шахматы)
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