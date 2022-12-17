Сергей Карякин высказался о поражении на выборах президента ФШР

Гроссмейстер Сергей Карякин высказался о поражении на выборах президента Федерации шахмат России (ФШР).

В субботу, 17 декабря, Андрей Филатов был переизбран на пост президента ФШР. За его кандидатуру проголосовали 58 делегатов съезда ФШР. Его соперником на выборах был Карякин, он получил семь голосов.

«Я понимал, что мой соперник, Андрей Филатов, был фаворитом. На этот счет не было никаких иллюзий. Я баллотировался достаточно поздно, мне не хватило времени на работу с делегатами по регионам. С другой стороны, я понимал, что за 8 лет была выстроена система, которая работает хорошо. С наскоку что-то сложно было противопоставить.

Тем не менее, мне бы хотелось обратить внимание на проблемы в ФШР. Нет должного внимания к регионам, детскому спорту, проводится мало турниров для шахматистов высшего уровня. С этой конструктивной критикой я и пришел. Я надеюсь, что сейчас федерация возьмет на себя большие обязательства, чем если бы Филатов баллотировался единолично», — заявил Карякин.

Карякина на выборах президента ФШР поддержал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.