Алексей Гребнев выиграл Мемориал Андраника Маргаряна

В Ереване завершился Мемориал Андраника Маргаряна, состоящий из двух соревнований.

Победой Алексея Гребнева завершился гроссмейстерский турнир. Россиянин набрал 6,5 очка из 9 и на пол-очка опередил Беника Агасарова (Армения), Сину Мохаведа (Иран), Арсена Давтяна и Эмина Оганяна (оба — Армения). Именно в таком порядке их расставили дополнительные показатели.

В мастерском турнире по 6,5 очка набрали Эрик Гаспарян и Эдгар Айрапетян (оба — Армения). По дополнительным показателям первым стал Гаспарян. Россиянин Кирилл Путренко, в активе которого 6 очков, занял третье место.