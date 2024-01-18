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Сегодня, 12:30

Алексей Гребнев выиграл Мемориал Андраника Маргаряна

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
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В Ереване завершился Мемориал Андраника Маргаряна, состоящий из двух соревнований.

Победой Алексея Гребнева завершился гроссмейстерский турнир. Россиянин набрал 6,5 очка из 9 и на пол-очка опередил Беника Агасарова (Армения), Сину Мохаведа (Иран), Арсена Давтяна и Эмина Оганяна (оба — Армения). Именно в таком порядке их расставили дополнительные показатели.

В мастерском турнире по 6,5 очка набрали Эрик Гаспарян и Эдгар Айрапетян (оба — Армения). По дополнительным показателям первым стал Гаспарян. Россиянин Кирилл Путренко, в активе которого 6 очков, занял третье место.

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