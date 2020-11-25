«Как ребенок плакал, просил прощения». Тайсона запугали русской тюрьмой и заставили извиняться?

Страшная история от Романа Кармазина.

Майк Тайсон неоднократно бывал в России. И первые поездки получились захватывающими. В 1988-м он приехал в Москву на открытие гольф-клуба. Привез с собой и жену — Робин Гивенс. Он горячо любил Гивенс, но отношения у них были очень сложные. В Москве супруги жестко поругались. По словам Гивенс, Тайсон гонялся за ней по гостинице, а еще грозился покончить жизнь самоубийством.

В 2005-м Майк, уже завершивший боксерскую карьеру, снова наведался в Россию, где на этот раз пробыл больше недели. В автобиографии Тайсона «Беспощадная истина» тому визиту уделена целая глава. В Москве Тайсон побывал на шоу Андрея Малахова (один из первых выпусков «Пусть говорят»), посетил презентацию формы олимпийской сборной России (наряженный в эту форму), постоянно занимался сексом, употреблял легкие наркотики и встречался с влиятельными людьми. На денек он слетал в Грозный, где познакомился с Рамзаном Кадыровым. Поездка в Чечню подарила Тайсону особые эмоции. По словам Майка, там его встретили по высшему разряду и даже представили как мусульманского героя, отчего ему стало не по себе («Какой еще герой, я был просто обдолбанным кокаинистом!»).

Прекрасное путешествие, не правда ли? Однако бывший чемпион мира в среднем весе по версии IBF Роман Кармазин в 2011 году рассказал «СЭ», что однажды в России Тайсона довели до слез. Тогда Кармазин стал героем легендарной рубрики «Разговор по пятницам».

— С Тайсоном встречались? — вопрос Кармазину.

— Несколько раз. Фотографии остались. Хоть Майк неохотно идет на контакт. Меня подвели к нему, сказали: «Это чемпион мира по боксу». Он то ли не расслышал, то ли не понял — никак не отреагировал. Зато узнал без подсказок рядом со мной маленького Диму Кириллова. Обрадовался: «О, боксер!- Обнял! Потом в меня всмотрелся, что-то вспомнил — тоже обнял. Боксеров уважает.

— Тайсон — несчастный человек?

— Да уж. Сильно опустился. Хотя ему недурно платят за то, что ездит по городам. За визит в Грозный, по слухам, получил 300 тысяч долларов. 150 тысяч дали за то, чтоб заехал в Киев. Один бизнесмен вручил 50 тысяч, чтоб Майк заглянул на день рождения к дочке в Москве. В одном городе его затаскали так, что глядеть ни на кого не мог. Спал голый — а с ним фотографировались. Кто-то подъехал на инвалидной коляске. Тайсон проснулся, увидел это, глаза налились кровью. Бросился с кулаками на самого главного. Но замахнулся — не ударил...

— А если б не сдержался?

— Этот человек ему сказал: «Ты посмотри вниз, там три машины. В них вооруженные люди. Тебе прострелят ноги, потом попадешь в русскую тюрьму-. Тайсон перепугался — для него нет ничего страшнее тюрьмы. Как ребенок плакал, просил прощения. Дальше ходил везде словно на привязи. Мне его жалко.

Правда это или нет, нам сможет рассказать только Тайсон. Об этом Железного Майка никто не спрашивал. При этом впечатления от поездки в Россию у него остались замечательные — судя по написанному в автобиографии. В книге он даже указал, что Россия ему подходит идеально. Вот эта философская цитата:

«В России даже нет такого слова, как «гармоническое сочетание». В России нет равновесия, пропорциональности, баланса. В России есть только крайности. Вот почему я там так хорошо вписываюсь. Это место просто идеально подходит для меня и моих духов-искусителей. Мне нравилось бывать в России. Я мог совершенно безнаказанно делать все, что хотел».

Майк Тайсон — Рой Джонс

8-раундовый выставочный бой.

Лос-Анджелес, «Стейплс центр».

29 ноября 05:30 по Москве трансляция поединка Тайсон — Джонс только в прямом эфире и на сайте РЕН ТВ.