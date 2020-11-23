Два легендарных боксера Майк Тайсон и Рой Джонс вернутся в ринг и проведут бой рано утром в воскресенье, 29 ноября, по московскому времени. Место поединка — «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

Бой за вакантный титул WBC Frontline Battle Belt Тайсон — Джонс в прямом эфире эксклюзивно покажет РЕН ТВ. Трансляция телеканала начнется в 5.30 (мск).

Бой Тайсон — Джонс пройдет по правилам выставочных поединков. Его длительность — 8 раундов по 2 минуты каждый.

54-летний Тайсон в последний раз боксировал на профессиональном уровне в 2005 году, а 51-летний Рой Джонс-младший — в 2018-м.

Американец Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории, чемпион мира по версии разных профессиональных организаций. Железный Майк провел 58 боев, одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел 6 поражений. Еще два поединка признаны несостоявшимися.

Джонс имеет двойное гражданство — США и Россия, он планирует выйти на бой под триколором. Младший (также известен под прозвищами Золотая перчатка, Супермен, Капитан Хук) — бывший абсолютный чемпиона мира в полутяжелой категории, экс-чемпион мира по версии разных профессиональных организаций в средней, второй средней, полутяжелой, первой тяжелой и тяжелой весовой категории. Его профессиональный рекорд — 75 боев, 66 побед (47 — нокаутом) и 9 поражений.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию боя Тайсон — Джонс. Следите за новостями о подготовке поединка, анонсами и обзорами на нашем сайте. Оставайтесь онлайн!