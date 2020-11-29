Тайсон доволен результатом боя против Джонса

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон подвел итог боя против Роя Джонса. Поединок, который прошел в Калифорнии, завершился вничью.

— Я считаю, что победил. Но доволен и ничьей. Бой был тяжелый. Иногда две минуты шли за три, — сказал Тайсон в эфире. — Я рад, что вернулся на ринг. Здорово ощущать, что я прошел всю дистанцию, что я все еще в форме.

Почему никто не беспокоится обо мне? Почему никто не беспокоился, что я могу упасть на ринге? Я не был в ринге 15 лет. Я уже не гигант, я — новичок.

Смогу ли я еще раз выйти? Конечно. Я никуда не спешу. У меня есть планы продолжать еще. А вообще у всех боксеров есть какие-то мысли до того, как получит в голову.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию боя, который показывал РЕН ТВ.