Роналдиньо пожелал удачи Тайсону перед боем с Джонсом

Легендарный бразильский футболист Роналдинью пожелал удачи Майку Тайсону перед поединком против Роя Джонса.

«Удачи, легенда! Будет здорово снова увидеть тебя на ринге», — написал Роналдиньо в Instagram.

Смотреть трансляцию боя можно онлайн на сайте РЕН ТВ, а также в прямом эфире телеканала. Начало — 5.30 (мск) 29 ноября.

54-летний Железный Майк и 51-летний Капитан Хук завершат вечер бокса на арене «Стейплс-центр», их появление в ринге ожидается около 7.00 29 ноября по московскому времени.