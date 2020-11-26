Тайсон в честь Дня благодарения съел «ухо Роя Джонса» с детьми

Американский боксер Майк Тайсон опубликовал новое видео на своем Youtube-канале. На нем показано, как он угощает детей на День благодарения. Но вместо традиционной индейки он принес торт в виде головы своего будущего соперника Роя Джонса.

Дети говорят отцу, что это не индейка. Он ответил, что это Джонс и сказал, что возьмет себе ухо. Дочь боксера сказал, что возьмет нос. После этого семья начала есть торт.

Бой Майк Тайсон — Рой Джонс пройдет в ночь на 29 ноября (мск) в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Поединок будет носить характер выставочной встречи и пройдет в формате 8 раундов по 2 минуты.