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Новости   //    Бокс/ММА   //    Тайсон - Джонс

Тайсон в честь Дня благодарения съел «ухо Роя Джонса» с детьми

26 ноября 2020, 22:33
Майк Тайсон. Фото Reuters
Майк Тайсон. Фото Reuters
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Американский боксер Майк Тайсон опубликовал новое видео на своем Youtube-канале. На нем показано, как он угощает детей на День благодарения. Но вместо традиционной индейки он принес торт в виде головы своего будущего соперника Роя Джонса.

Дети говорят отцу, что это не индейка. Он ответил, что это Джонс и сказал, что возьмет себе ухо. Дочь боксера сказал, что возьмет нос. После этого семья начала есть торт.

Бой Майк Тайсон — Рой Джонс пройдет в ночь на 29 ноября (мск) в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Поединок будет носить характер выставочной встречи и пройдет в формате 8 раундов по 2 минуты.

29 ноября 05:30 по Москве трансляция поединка Тайсон — Джонс только в прямом эфире и на сайте РЕН ТВ

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