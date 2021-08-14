«Тебя никто не шатал, а я шатанул. В реванше сразу ляжешь!» Мальчик-силач из 90-х подрался с Большим Папой

Дело было на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ.

Главный кард открыл бой Брюса Хлебникова и Дениса Вильданова. Хлебников прославился на всю Россию, еще когда был ребенком — то есть в конце 90-х и начале 00-х. Тогда он демонстрировал невероятные силовые способности — таскал волосами самолеты и поезда, руками рвал толстенные календари. Потом Брюс (так его назвали в честь Брюса Ли) пропал с ТВ-экраном, а теперь решил стать бойцом. Он уже дрался в проектах «Мясорубка» (ММА) и Punch Club (кулачные бои), а тут ему предложили поединок по правилам бокса — против очень необычного соперника.

Необычного, потому что вес Вильданова — 185 кг (еще два года назад был 210 кг). Вильданов играл в американский футбол, профессионально занимался пауэрлифтингом, получил звание «самый большой бицепс России», а звездой Youtube стал, когда начал нокаутировать людей пощечинами — в проекте «Каменные лица». После того, как тема с пощечинами заглохла, Денис переквалифицировался в бойцы.

На пресс-конференции перед боем Вильданов сказал: «Ребят, я не понимаю, когда Брюсу предлагали бой, его вообще предупредили, что я в ответ буду бить? От каждого моего удара его будет уносить, а затем я дам ему снизу, и он кинематографически улетит с ринга к зрителям».

Однако ничего из этого не произошло — даже близко.

План на бой Хлебникова было легко предугадать: сделать все, чтобы не попасть под удар Вильданова. План на бой Вильданова был так же очевиден: сделать все, чтобы попасть по Хлебникову.

Денис занял центр ринга, выжидая возможность, чтобы зажать противника в углу, а там — забить. Брюс это понимал, поэтому постоянно перемещался из стороны в сторону, сближался для нанесения ударов, после чего тут же отступал.

Первый мощный удар нанес именно Хлебников — правый оверхенд, который подкрепил еще двумя панчами. Однако Вильданов в ответ только улыбнулся и потряс перчатками, дав понять, что он ничего не почувствовал. Потом Денис поджал Брюса в угол, но тот быстро вырвался, а вскоре нанес точную двойку.

Во втором раунде Вильданов агрессивно пошел вперед, удары его были размашисты, но все так же неточны. Причем всякая попытка провести затяжную атаку заканчивалась клинчем. Хлебников же нанес три точных оверхенда, причем первый — в середине раунда — будто бы потряс Дениса. В начале 00-х удар маленького Брюса якобы составлял 400 кг. Вероятно, это преувеличение, но бьет он в любом случае сильно. И немного насчет боевого опыта Хлебникова: боец Максим Булахтин рассказывал журналисту Александру Лютикову, что Брюс участвовал в околофутбольных драках — дрался за одну из группировок фанатов ЦСКА.

В третьем раунде Большой Папа все так же безуспешно пытался достать Хлебникова. Брюс устал, тем не менее на последней минуте он уже откровенно бегал, наматывал круги по рингу.

Вердик судей — ничья — удивил, поскольку Хлебников, хоть и велосипедил, нанес больше точных ударов, некоторые были вполне себе увесистые — особенно тот оверхенд в середине второго раунда. Вильданов владел инициативой, запихивал противника в угол, но бил или по воздуху, или по рукам, или предплечьем.

«Это бокс, а не беговая дорожка», — возмутила Вильданов во флеш-интервью.

«Это был мой первый бой по боксу. Во втором ты ляжешь, вот увидишь!» — ответил ему Хлебников. — Я тебя и так шатанул сейчас, что ты поплыл. Тебя так никто еще не шатал. Ни Новоселов, никто. А я тебя шатанул. Так что это только начало!"

«Я бег не тренировал, удары тренировал. По бегу он выиграл, он красавец», — парировал Вильданов.

«Мне очень понравилось, — сказал Хлебников. — Я кайфанул конкретно. Я, можно сказать, не выступаю вообще, да. И то, что я в зале боксировал 10 раундов по 3 минуты... Здесь же обстановка, волнение — друзья вот приехали поддержать. Ответственность, в общем. Короче, кислород уходит на ответственность. На самом деле у меня дыхалка лучше. А здесь она чего-то была хуже. Я мог его спокойно доработать. Реванш? Реванш будет, конечно. В реванше он сразу ляжет! Сразу!»