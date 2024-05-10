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Хамитов: «Выше Шлеменко находится только Федор Емельяненко»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный казахстанский боец Куат Хамитов высоко оценил вклад Александра Шлеменко в развитие российского спорта.

«У меня в карьере были громкие имена, но Александр является легендой в России. Если Федор Емельяненко в России на первом месте, на втором идет Александр Шлеменко. Сравнивая своих соперников из стран СНГ, соперников круче, чем Шлеменко, у меня не было и, наверное, не будет. Хабиб Нурмагомедов — это боец нового поколения, а из начала 2000-х годов Емельяненко и Шлеменко — первые имена», — приводит слова Хамитова MMA.Metaratings.ru.

11 мая Хамитов проведет бой в турнире RCC 19 с представителем России Александром Шлеменко.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Шлеменко
ММА
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