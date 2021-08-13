«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: результаты турнира и прямая трансляция боев

В пятницу, 13 августа, в Москве проходит вечер «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главный кард

Свыше 90,7 кг: Виталий Кудухов (Россия) — Гильермо Джонс (Панама)

Свыше 90,7 кг: Вячеслав Дацик (Россия) — Даниял Эльбаев (Россия)

До 90,7 кг: Артем Тарасов (Россия) — Тайсон Дижон (Камерун)

Свыше 90,7 кг: Денис Вильданов (Россия) — Брюс Хлебников (Россия)

Предварительный кард

До 61,2 кг: Карен Маргарян (Армения) — Фаталшо Фаталшоев (Таджикистан)

До 72,5 кг (ж): Луиза Давыдова (Россия) — Мадина Смыслова (Россия)

До 76,2 кг: Орхан Гаджиев (Россия) — Сергей Шевчук (Украина)

До 63,5 кг: Владимир Мироненко (Россия) — Артем Айвазиди (Украина)

До 72,5 кг: Марат уулу Жакшылык (Киргизия) — Рустам Исламов (Россия)

До 66,7 кг: Кирилл Бахтин (Россия) — Хасанбой Мирзахамраев (Узбекистан)

Трансляция на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка» начнется в 20.00 (мск).

Трансляция главного карда на телеканале РЕН ТВ — с 23.00.