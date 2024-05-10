Штырков: «Если Шлеменко проиграет Хамитову, это будет жесткий апсет»

Российский боец Иван Штырков объяснил, почему у него не вызывает интерес бой Александра Шлеменко и Куата Хамитова.

«Спорт будет, это же бои, но нет именно интриги, кто победит. Если Саша проиграет, будет жесткий апсет, даже не такой, когда он проиграл Иличу. Я уверен, что если бы они дрались по кикбоксингу, Илич бы и во втором бою победил. Там была интрига, хотя я и знал, что будет в ответном поединке. В бою с Хамитовым я не вижу никакой интриги. Куат не нокаутер и не топовый борец. Скажу, что он и не топовый ММАшник, тем более в 84 килограммах», — приводит слова Штыркова «РБ Спорт».

Поединок Шлеменко и Хамитова пройдет 11 мая на RCC 19.