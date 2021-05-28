В 18 лет Канело предложили бой с Флойдом за $ 1 млн. Его тренер дал отказ, хотя Альварес был бедняком

У Сауля тогда только-только родилась дочь, ему были очень нужны деньги.

Летом 2008-го 18-летний Канело Альварес уже шел на отменном рекорде 20-0-1 (немного смазал резюме ничьей с Хорхе Хуаресом в июне 2006-го, когда ему было 16 лет) и считался на редкость перспективным боксером. Несмотря на то, что Канело к тому моменту еще ни разу не дрался в США и не имел никаких подвязок на американском рынке, о нем уже прознала команда Флойда Мэйвейзера, которая неожиданно предложила 18-летнему парню бой против чемпиона мира (на тот момент Флойду был 31 год, он шел на рекорде 39-0).

2008 год. Канело Альварес.

Для юного Канело такое предложение прежде всего означало огромный финансовый ресурс — год назад у него родилась дочь, и на его собственные крошечные гонорары девочку было прокормить непросто. Альварес, недолго думая, хотел принять поединок, но наткнулся на жесточайший отказ своего тренера Эдди Рейносо.

«Когда Канело было 18, промоутер предложил ему бой с Мейвейзером, — вспоминает Рейносо в интервью The Athletic. — Гонорар — 1 миллион долларов. Он пришел ко мне, и я сразу сказал ему: «Этот бой не нужен». Он ответил: «Эдди, они дают миллион. У меня дочь, мне нужны деньги». За первый бой после рождения дочери он сделал 2 тысячи долларов, и, конечно, ему тяжело было устоять перед миллионом.

Я резко ответил: «Нет! Ты тупой, что ли? Нет! Сейчас тебе не нужен бой с Мейвезером. Если бы ты был наркоманом и алкоголиком, то тогда бы я сказал — окей, иди и бери этот бой за миллион, потому что ты никогда больше не увидишь таких денег. Но я уверен, ты заработаешь гораздо больше». Канело послушался меня, и уже спустя 5 лет он заработал за бой 10 миллионов долларов".

Канело Альварес и его тренер Эдди Рейносо.

Поединок Канело и Флойда состоялся только через 5 лет, в сентябре 2013-го, когда мексиканцу было уже 23 года (его рекорд подтянулся к увесистым 42-0-1), а Мевейзеру — 36.

Несмотря на то, что Флойд вроде как постарел, а Канело заматерел и приобрел огромный опыт, их бой не получился особо конкурентным — Мейвезер всегда был на шаг впереди соперника, перебил его почти в два раза (232 — 117) и выглядел более мастеровито. Формально решение судей не было очень уж односторонним (один судья даже увидел ничью 114:114), но показательны медиа-карточки: все 86 изданий и порталов, освещавших данный бой, отдали победу Флойду.

Канело после поединка с Мейвезером больше не проигрывал, и сегодня, в 30 лет, держит на своих плечах грандиозный рекорд 56-1-2.