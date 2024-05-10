Хамитов: «Я — легковес, у которого не всегда есть мотивация гонять вес»

Известный казахстанский боец Куат Хамитов принял сторону Асланбека Бадаева, который в споре с Александром Шлеменко настаивал на том, что Хамитов является бойцом легкого, а не среднего веса.

«Как говорил Дана Уайт, если ты укладываешься в легкий вес, значит ты — боец легкого дивизиона, независимо от того, сколько гоняешь. Я считаю себя бойцом легкой весовой категории. У меня не всегда есть мотивация гонять, потому что я — возрастной спортсмен. Но я считаю себя легковесом, который поднимается на две весовые категории. Однако с Александром у нас небольшая разница в весах. Он показал на весах 84,15, а я — 83,9 кг. В поединке я буду весить около 86 кг», — приводит слова Хамитова MMA.Metaratings.ru.

11 мая Хамитов проведет бой на турнире RCC 19 с представителем России Александром Шлеменко, который в свою очередь отметил, что за два последних дня согнал шесть килограмм и будет весить во время поединка в районе 88-89 кг.