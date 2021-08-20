Пакьяо обожал казино, петушиные бои и проституток. Но когда жена подала на развод, он все поменял

Теперь Мэнни крайне религиозен.

Мэнни Пакьяо — единственный боксер, сумевший стать чемпионом мира в восьми весовых категориях. Он добился больших высот в боксе, стал успешным политиком на Филиппинах, много внимания уделяет благотворительности. Но и в его истории есть темные пятна. Мэнни обожал азартные игры, выпивку и проституток. По словам Пакмэна, это могло погубить не только его карьеру и брак, но и жизнь вообще.

Мог с улыбкой проиграть в покер 100 тысяч долларов

Пакьяо переехал в США в 2001 году, чтобы найти себе тренера, который смог бы шире раскрыть его талант. К тому моменту он уже был чемпионом WBC в категории до 50,8 кг (потерял титул), а потом чемпионом мира WBC International в категории до 55,3 кг. Однако найти подходящего специалиста получилось не сразу. Филиппинца отказались принимать сразу несколько тренеров. Но затем Мэнни встретил человека, который впоследствии очень сильно повлияет на его карьеру, — это Фредди Роуч. Пакьяо до сих пор хранит верность Роучу и готовится к боям исключительно под его руководством (только в 2018 году он пытался тренироваться без Фредди, однако после вернулся к нему). Они стали практически семьей, многое пережили вместе.

Вместе с Мэнни в Америку прилетел его близкий друг — Бубой Фернандес, который впоследствии стал помощником Роуча. Первый же бой Пакьяо в США был титульным — он победил техническим нокаутом Лехлохоноло Ледвабу и стал чемпионом IBF в весе до 55,3 кг. Потом были победы над Марко Антонио Баррерой, Эриком Моралесом, Хуаном Мануэлем Маркесом, Оскаром де Ла Хойей, Рикки Хаттоном, Мигелем Котто, Антонио Маргарито, Шейном Мосли... Но помимо мировой славы Пакьяо приобрел (а может, и развил) в США и дурную привычку — игроманию. Впервые об увлечении Пакьяо азартными играми сообщил журнал Sports Illustrated в июне 2012 года.

Младший брат боксера — Бобби — как-то рассказал о частых поездках боксера в казино Южной Калифорнии, где он мог оставить за покерным столом 100 тысяч долларов. Однажды Пакьяо сыграл с профессионалом — Джастином Смитом. О той встрече Смит поведал в интервью Assopoker.

«Тогда я разыграл один из самых агрессивных блефов в карьере, поставив на ривере более 100 000 долларов, — отметил игрок. — Он думал о ходе почти пять минут, прежде чем сбросить карты и показать мне свою пару тузов. Затем он начал умолять открыть ему мои карты. Там не было никаких комбинаций, но я доверял чутью и попробовал. Конечно, я не люблю показывать свои карты и тем более демонстрировать, что я лучше. Но я не хотел его злить — он настойчиво просил меня сделать это. Я трижды спросил его, уверен ли он, что хочет увидеть мои карты, и он трижды кивнул головой. Я показал ему, что блефовал. Он посмотрел карты и не увидел комбинаций, после чего взглянул мне прямо в глаза и сжал кулаки. В этот момент я понял, что разозлил человека, который брал чемпионские пояса в восьми разных весовых категориях. Вдруг он встал и подошел ко мне, а потом расхохотался, пожал мне руку и обнял. Он отнесся к моему ходу с уважением, потому что любит соревноваться».

Открыл собственную петушиную ферму и задолжал миллионы долларов в казино

100 тысяч долларов — огромная сумма. Но Бубой Фернандес рассказал более дикую историю — как Пакьяо поставил 16 миллионов филиппинских песо (350 тысяч долларов) на петушиные бои, которые очень популярны у него на родине и легализованы. О страсти Мэнни к петушиным боям говорил и Фредди Роуч, который однажды стал свидетелем того, как чемпион делает ставку в 50 тысяч долларов. Любовь Пакьяо оказалась настолько велика, что он даже открыл ферму по выращиванию боевых петухов. Всего на ферме было около тысячи петухов общей стоимостью порядка 700 тысяч долларов.

Пакьяо в 2000-х зарабатывал огромные деньги — его гонорары доходили до 30 миллионов долларов за бой. Однако, как Sports Illustrated в 2012-м рассказал промоутер Боб Арум, однажды боксер попросил у него 2 миллиона долларов в качестве аванса, чтобы уплатить игорные долги. Кроме того, Арум признался, что до этого более пяти раз переводил игорным домам сотни тысяч долларов, чтобы погасить долги Мэнни. «У Мэнни была одна из худших привычек среди всех спортсменов, которых я когда-либо знал. Он был зависим от этого», — сказал Арум.

Жена пригрозила разводом, после чего Пакьяо ударился в религию и продал свой ночной клуб

Статья Sports Illustrated об игромании Пакьяо вышла незадолго до его боя с Тимоти Брэдли. Причем к тому моменту филиппинец уже резко изменил жизнь, ударившись в религию. После тяжелой победы над Хуаном Мануэлем Маркесом в ноябре 2011-го жена вручила Пакьяо документы о разводе. Дело в том, что на Филиппинах, помимо петушиной фермы, во владении Мэнни были ночной клуб и казино, где он обожал развлекаться — в том числе в компании девушек легкого поведения. Боксер нашел спасение в христианстве, о чем рассказал в феврале 2012-го.

«Я больше не занимаюсь порочным бизнесом, — заявил он в интервью SuperSport.com. — Я продал свои акции большого ночного клуба и казино в Маниле. Понимаю, что раньше я был слабым человеком. Если бы я сейчас умер, то моя душа наверняка оказалась бы в аду. Я верил в Бога, но делал вещи против воли Божьей».

«Мэнни избавился от множества отвлекающих факторов в своей жизни, но теперь у него есть новые — намного лучше старых, — сказал в свою очередь Фредди Роуч в интервью Reuters (май 2012-го). — Он отдал свой ночной клуб и казино, а также больше не играет и не пьет. Он и его жена теперь все время вместе, и они очень счастливы. Раньше у него была куча отвлекающих факторов, которые его тяготили. Сейчас он много молится, он вернулся к Библии, и это очень хорошо работает. Теперь он кажется более счастливым и приятным человеком».

Поединок с Брэдли состоялся 9 июня 2012 года. За неделю до поединка Пакьяо побывал у Джимми Киммела. Вот фрагмент их беседы.

Киммел: Как ты?

Пакьяо: Хорошо.

Киммел: Твое изображение на твоей же футболке. Мне нравится. Мне тоже нужно будет что-то такое придумать с самим собой.

Пакьяо: У меня есть такая для тебя.

Киммел: Есть для меня? Отлично. Отлично, что ты здесь. Я знаю, что недавно ты сделал большие изменения в жизни.

Пакьяо: Да.

Киммел: Ты отказался от алкоголя.

Пакьяо: От азартных игр.

Киммел: Азартные игры. Курение.

Пакьяо: Нет, я не курил.

Киммел: Ты не курил.

Пакьяо: Девочки.

Киммел: Ты отказался от девочек, что случилось? Это заходит уже слишком далеко. Петушиные бои — я слышал, и от них ты отказался.

Пакьяо: После азартных игр я отказался и от этого.

Киммел: Когда ты бросаешь петушиные бои, тогда ты понимаешь, что стал серьезным. Что случилось? Почему это произошло?

Пакьяо: Потому что я читаю Библию, я понял, как повиноваться и следовать Божьим заповедям.

Киммел: Вау, так ты всерьез. А что насчет твоего окружения? Где бы ты ни был, вокруг тебя большая группа людей. Теперь они тоже должны отказаться от всего этого — выпивка, петушиные бои, азартные игры и все такое в этом роде?

Пакьяо: Да.

Киммел: Все-таки должны. То есть они должны ненавидеть факт того, что ты открыл Библию.

Пакьяо: Нет, теперь они счастливы. Потому что они нашли вечную жизнь.

Не все на Филиппинах приняли религиозность Пакьяо, но у него есть все шансы стать президентом страны

Пакьяо проиграл Брэдли — раздельным решением судей (решение очень спорное). А в декабре 2012-го проиграл тяжелым нокаутом Хуану Мануэлю Маркесу (это был их четвертый бой, счет в тетралогии 2-1 в пользу Мэнни, еще один поединок закончился вничью). Лежащий вниз лицом Мэнни, истерика его жены — это смотрелось страшно. Пакьяо вернулся только через год, перебив Брэндона Риоса. А в апреле 2014-го филиппинец взял реванш у Брэдли (победа единогласным решением судей). Увлечение Пакьяо религией ничуть не ослабло — наоборот, усилилось.

«Люди удивлены тем, как я изменил свою жизнь, — сказал Пакьяо в интервью The Guardian в 2014 году. — Все эти бегания вокруг... В то время и в том возрасте я знал, что могу делать что захочу. Но я изменился, когда услышал голос Бога. Я могу засвидетельствовать, что он есть. Я увидел двух белых ангелов, они были с большими крыльями. Я видел рай. Бог показал мне конец времен. Все это произошло за последние три года. Вот как я изменил свою жизнь».

Филиппины — христианское государство, тем не менее религиозность Пакьяо там многие восприняли с негативом. Дело в том, что 80 процентов филиппинцев — католики, а Мэнни стал последователем евангелистской церкви «Новый Завет».

«Его мать Дионезия восприняла это крайне негативно, — сказал The Guardian Фредди Роуч. — Она всегда пытается всучить ему розарий (традиционные католические четки. — Прим. «СЭ»). Но единственное, что беспокоит Мэнни, — что это может навредить его политической карьере (Пакьяо ведет политическую деятельность с 2007 года. — Прим. «СЭ»), потому что большинство филиппинцев — католики. Некоторые бойцы обращаются к религии, потому что это [бокс] тяжелый бизнес. Бойцы часто ищут то, за что можно держаться. Может быть, поэтому и он это сделал. Он и его жена Джинки сейчас счастливы как никогда. Он больше не тусуется и не пьет. У него чистая печень, с другими девушками больше не трахается, чему его жена очень рада. Он лучший семьянин. Так что это принесло ему много хорошего. Раньше Мэнни был довольно диким парнем, который держал за яйца весь мир. Ему все было доступно».

В 2015 году Пакьяо провел бой с Флойдом Мейвезером. Пакмэн проиграл единогласным решением судей, но получил огромный гонорар — свыше 100 миллионов долларов. Эти деньги пригодились не только ему: Мэнни построил в родном городе Кибаве более 1000 домов для бедных семей, отдав их нуждающимся бесплатно. В 2016-м он стал сенатором нижней палаты парламента Филиппин, а в конце 2020-го возглавил правящую партию ФДП «Лабан». Кстати, действующий президент Родриго Роа Дутерте назвал его своим преемником. Так что уже в 2022 году Пакьяо может занять должность президента Филиппин.

При всем этом в свои 42 он остается активным боксером высочайшего уровня. 22 августа в Лас-Вегасе рано утром по московскому времени Мэнни проведет бой с кубинцем Йорденисом Угасом.