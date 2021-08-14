В Москве состоялся вечер бокса, организованный Бойцовским клубом РЕН ТВ. В со-главном бою скандально-известный Вячеслав Дацик победил единогласным решением судей звезду поп-ММА Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34.

Принципиальное противостояние эпатажных тяжеловесов прошло ожидаемо — обоюдный напор, рубка и сплошные искры.

С первых секунд Эльбаев пошел вперед — и Дацику это понравилось, он с удовольствием ввязался в рубку. Поначалу чувствовалась разница в скорости — Эльбаев был явно быстрее. Тут надо сказать, что Т-34 на 16 лет моложе Рыжего Тарзана (24 года против 40 лет). Однако Вячеслава это не смутило — он продолжил переть вперед. За первую минуту поединка Дацик — Эльбаев, кажется, было выброшено больше ударов, чем в боях Артем Тарасов — Тайсон Дижон и Денис Вильданов — Брюс Хлебников вместе взятых.

Размены были плотные — и Дацик в них выглядел лучше, бил и чаще, и точнее. Работал Вячеслав не одиночными ударами, а серийно — можно констатировать, что в боях против никому не известного Дижона в феврале и июне он смотрелся куда хуже.

А в середине раунда Даниял сигнализировал, что Слава попал ему в пах. Судя по повтору, Дацик зарядил Эльбаеву не в пах, а в область животу. Вероятно, Т-34 таким образом решил взять паузу. Если так, то он недооценил способность Дацика держать удар и прессинговать, хотя тот показывал это на протяжении всей бойцовской карьеры. Когда поединок возобновился, Рыжий Тарзан увеличил темп и сумел потрясти Т-34. Раунд определенно остался за Дациком.

Конкретно в этом бою прозвище Т-34 ему подходило больше, чем Эльбаеву. Во втором раунде он снова пошел вперед. Если в первые 2 минуты Даниял принимал рубку, то тут начал отступать — но при этом не забывал отвечать, порой жестко.

На экваторе боя соперники сильно замедлились. Дацик смотрелся свежее и, несмотря на усталость, продолжал наступать. Эльбаев огрызался, и все же пропускал чаще. В конце раунда он пропустил очередной плотный удар в корпус — и снова сделал вид, будто Вячеслав попал ему в пах. Тем не менее уже через 10 секунд бой возобновился.

40-летний Дацик удивительным образом нашел силы и на третий раунд. Слава полетел в атаку, провел быструю и точную серию. Эти удары Эльбаев явно почувствовал. Даниял стал останавливать бравого соперника клинчем. В итоге устал и Дацик — в концовке он пропустил немало ударов, пусть это в основном были тычки вслепую. Но примерно столько же панчей влетело и в голову Эльбаева. Удары что с той, что с другой стороны уже не были акцентированными — оба бойца под конец поединка сильно выдохлись.

Итог: победа Дацика единогласным решением судей. Слава удивил. Это был все тот же Рыжий Тарзан, который (порой бездумно) прет на противника. Однако в этом бою к прессингу добавились серии, причем Дацик бил не только в голову, но и по корпусу (и не «колхозками»). Так он даже 20 дет назад не делал. Тот факт, что он похудел на 30 килограмм, повлиял на его функциональную подготовку — в бою не было момента, чтобы Дацик обходился без ударов дольше 5 секунд. Да, к концу он устал, и все же в целом силы распределил правильно — соперника передышал.

После боя Эльбаев предложил Дацику реванш — либо по правилам ММА, либо на голых кулаках. Проблема в том, что у Вячеслава есть действующий контракт с Федерацией бокса России — и это реваншу может помешать. К тому же есть человек, с которым Дацик хотел бы подраться куда больше. «Саша, за базар надо отвечать!» — обратился Рыжий Тарзан к Александру Емельяненко.