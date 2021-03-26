Уайт перевесил Поветкина на 8 килограммов

В Гибралтаре состоялась официальная процедура взвешивания временного чемпиона в легком весе по версии WBC Александра Поветкина и Диллиана Уайта. Вес Поветкина составил 104 кг, Уайт оказался тяжелее на 8 килограммов (112 кг).

12-раундовый бой Поветкин — Уайт 2 (длительность раундов — по 3 минуты) пройдет 27 марта в Гибралтаре. Его в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Время начала трансляции — 0.15 28 марта (мск). Первая встреча соперников в августе прошлого года завершилась победой россиянина нокаутом в пятом раунде.