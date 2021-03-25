Минеев рассказал, в чем сила Поветкина в поединке против Уайта

Российский боец MMA Владимир Минеев поделился ожиданиями от боксерского боя-реванша между Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

«Я априори буду болеть за Александра Поветкина как за земляка, как за десантника, как за русского мужика и как за нашего соотечественника, как за человека, который не раз доказывал, что самые трудные ситуации может переломить в свою пользу, самый тяжелый исход боя, как было с Уайтом в первом бою. Он был андердогом, четыре раунда он проигрывал и в последний момент изменил весь ход боя. Думаю, это есть основная сила Александра в этом бою. И то, что он всегда идет до конца, его стальной характер, он опасен до самого конца.

Возвращаясь к прошлому бою, думаю, что тысячекратные повторения в зале дали тот результат, который был в конце четвертого раунда в первом бою, когда Саня из крутого пике нанес левый апперкот и отправил Уайта в нокаут. Если бы я был на месте секунданта, я говорил бы: «Саня, делай свое», — приводит слова Минеева РЕН ТВ.

12-раундовый бой Поветкин — Уайт 2 (длительность раундов — по 3 минуты) пройдет 27 марта в Гибралтаре. Его в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Время начала трансляции — 0.15 28 марта (мск). Первая встреча соперников в августе прошлого года завершилась победой россиянина нокаутом в пятом раунде.