Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 17:53

Валуев считает, что восстановление россиян в рейтинге WBA зависит только от денег организации

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев, который на данный момент является депутатом Госдумы РФ, прокомментировал решение Всемирной боксерской ассоциации о восстановлении российских и белорусских спортсменов в рейтингах организации.

«Всемирная боксерская организация понимает, что теряет деньги. Для них это самое важное. Остальное — соответственно. Поэтому объявила о восстановлении участия российских и белорусских боксеров», — приводит слова Валуева Sport24.

13 декабря российский боксер Дмитрий Бивол был признан лучшим спортсменом года по версии WBA.

Источник: https://sport24.ru/news/mma/2022-12-14-valuyev-o-reshenii-wba-vosstanovit-rossiyan-i-belorusov-teryayut-dengi-dlya-nikh-eto-samoye-vazhnoye
Бокс
Дмитрий Бивол
Николай Валуев
WBA
Читайте также
Момент с Матча звезд КХЛ крутят по всему миру! В Америке оценили клюшку-шашлык
«800! Счастье и наслаждение». Овечкин мощно вошел в историю
The Washington Post узнала условия отправки комплексов Patriot на Украину
Грипп в России 2022 — последние новости
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Запад призывает к бойкоту Олимпийских игр-2024, если туда допустят Россию. Это блеф или реальная опасность?
Роднина считает, что есть вероятность допуска России до ОИ-2024
Лебедев оценил решение WBA восстановить россиян: «Вижу просвет, когда принимаются такие решения»
Иранский агент назвал отличным вызовом возможный переход сборной России в АФК
Цзю назвал восстановление россиян и белорусов в рейтингах WBA торжеством здравого смысла
Вальбуэна выразил сожаление из-за отстранения российских клубов от еврокубков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тайсон Фьюри: «Гарантирую, боя с Джошуа вы не увидите»

Кремлев приветствует решение WBA восстановить российских боксеров в рейтингах
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости