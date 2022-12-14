Тайсон Фьюри: «Гарантирую, боя с Джошуа вы не увидите»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) подтвердил, что он не встретится на ринге с экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3).

«Гарантирую, что боя с Джошуа вы не увидите. Это 100 процентов. Как мы не увидели поединок [Карла] Фроча и [Джо] Кальзаге или [Рикки] Хаттона и [Джуниора] Уиттера. Боя не будет. За поединок с Усиком я заработаю вдвое больше, чем за бой с любым другим болваном», — сказал Фьюри в интервью iFL TV.

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Александр Усик (20-0) в прошлом бою победил Джошуа раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.