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Сегодня, 14:53

Тайсон Фьюри: «Гарантирую, боя с Джошуа вы не увидите»

Давид Хачатрян
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Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) подтвердил, что он не встретится на ринге с экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3).

«Гарантирую, что боя с Джошуа вы не увидите. Это 100 процентов. Как мы не увидели поединок [Карла] Фроча и [Джо] Кальзаге или [Рикки] Хаттона и [Джуниора] Уиттера. Боя не будет. За поединок с Усиком я заработаю вдвое больше, чем за бой с любым другим болваном», — сказал Фьюри в интервью iFL TV.

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Александр Усик (20-0) в прошлом бою победил Джошуа раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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