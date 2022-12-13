Дмитрий Бивол стал боксером года по версии WBA

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол получил награду «Боксер года» на проходящем в эти дни в Орландо юбилейном, сотом, конгрессе Всемирной боксерской ассоциации, сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».

Награду российскому боксеру, который в этом году дважды защитил свой пояс благодаря победам над Саулем «Канело» Альваресом (57-1-2, 39 КО) и Хильберто Рамиресом (44-0, 30 КО), вручил президент WBA Хильберто Мендоса.

«От имени Всемирной боксерской ассоциации за то, что вы доказали на ринге, но не только в этом году, а и в предыдущие годы, за ваши упорные усилия и целеустремленность, за все, что вы сделали для нас, за то, что вы представляли нас в ранге чемпиона мира, я награждаю вас, Дмитрий, от имени дирекции и всей семьи WBA, званием «Боксер года по версии WBA» в 2022 году», — сказал Мендоса и выразил надежду увидеть Бивола на этом же месте в 2023 году.

«Я очень рад быть частью WBA. WBA дала мне шанс завоевать и защищать мой титул чемпиона мира. Многие пытались его у меня отобрать, и я провел много боев за титул WBA. Большое спасибо! И большое спасибо моей команде! Попытаюсь сделать все, что в моих силах в 2023 году и в последующие годы», — заявил Бивол.

На счету 31-летнего Бивола 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональной карьере.