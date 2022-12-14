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Сегодня, 20:56

Кремлев приветствует решение WBA восстановить российских боксеров в рейтингах

Виктория Кравченко
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев отреагировал на решение Всемирной боксерской ассоциации восстановить российских и белорусских спортсменов в рейтингах организации.

«Спорт должен существовать вне политики — это принцип, которого мы придерживаемся в IBA. После нашей личной встречи с президентом WBA Хильберто Мендосой мы пришли к общему мнению на этот счет. Я рад, что руководство WBA разделяет этот принцип, и приветствую сегодняшнее решение по восстановлению российских и белорусских спортсменов в рейтингах WBA», — отметил Кремлев ТАСС.

Сегодня, 14 декабря, организация восстановила российских и белорусских боксеров в рейтингах организации.

Источник: https://tass.ru/sport/16594033
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