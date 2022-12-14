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Сегодня, 11:26

Российских и белорусских боксеров восстановили в рейтингах WBA

Сергей Разин
корреспондент
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Российские и белорусские спортсмены восстановлены в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт организации.

«Спортсмены из этой страны не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к какому-либо продолжающемуся конфликту. Однако было решено, что любой боксер, который высказывается в поддержку специальной военной операции или участвует в ней, будет немедленно удален», — говорится в заявлении WBA.

На прошлой неделе президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов WBC.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221214/wba-1838528766.html
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