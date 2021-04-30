Романов показал, как готовится к бою против Кудряшова на турнире Gazfight

Российский боксер Евгений Романов опубликовал в Instagram видео, на котором показал свою подготовку к бою с Дмитрием Кудряшовым.

Спортсмен проводит силовые тренировки с надувным мячом.

Бой Кудряшова с Романовым в новой весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг) станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.