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Романов показал, как готовится к бою против Кудряшова на турнире Gazfight

20:39
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Российский боксер Евгений Романов опубликовал в Instagram видео, на котором показал свою подготовку к бою с Дмитрием Кудряшовым.

Спортсмен проводит силовые тренировки с надувным мячом.

Бой Кудряшова с Романовым в новой весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг) станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/evgeniiromanov1985/

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