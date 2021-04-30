Рахимов поделился прогнозом на бой Кудряшова и Романова

Российский боксер Шавкат Рахимов дал прогноз на бой Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова на турнире Gazfight.

«Наша промоутерская компания проводила бои с Романовым, но мне кажется, что у него не было еще основной проверки. Я думаю, что Кудряшов даст ему войну, между ними будет хорошая «заруба». Я думаю, что в этом бою победа будет за Романовым, потому что у него нет поражений, нокаутов, нокдаунов. Я думаю, что бой будет интересный. Я люблю все боксерские бои смотреть, все они сами по себе интересные. Интересно наблюдать за тем, кто показывает умный бокс, у кого выше IQ. Оба бойца достойны победить, но пусть победит сильнейший», — приводит РЕН ТВ слова Рахимова.

Бой Кудряшова с Романовым в новой весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг) станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.