Боксер Папин о бое Кудряшова с Романовым: «Тяжелые парни с жестким ударом»

Российский профессиональный боксер и кикбоксер Алексей Папин, выступающий в первой тяжелой весовой категории, в интервью РЕН ТВ дал прогноз на предстоящий поединок Евгения Романова против Дмитрия «Кувалды» Кудряшова.

«Единственная неожиданность может быть, если этот поединок продлится до конца, так как встречаются два нокаутера, два достаточно тяжелых парня, — сказал Папин. — Оба умеют жестко бить, отправлять соперника в нокаут. Евгений Романов имеет большой опыт любительский и профессиональный опыт уже получил — боксировал достаточно длинные дистанции, 10 раундов он уже проходил. Дмитрий Кудряшов имеет колоссальный опыт профессиональный, он боксировал со всеми топами своего дивизиона.

Дмитрий часто проходил хорошую подготовку, но такой момент — он заряжается на удар, любит рубиться, хотя умеет очень хорошо боксировать. Если посмотреть первые поединки и спарринги, он очень классно боксирует, хорошо двигается. Если он не пойдет в эту драку, не будет заряжаться на один удар, не будет стараться закончить бой досрочно, то он покажет очень красивый бокс, он это умеет».

Поединок Романова и Кудряшова станет главным событием турнира рэпера Басты, который пройдет 21 мая в баскетбольном центре «Химки».