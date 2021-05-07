Папин поделился мнением о боксерском турнире Басты
Российский профессиональный боксер Алексей Папин поделился мнением о боксерском турнире Басты Gazfight.
«Баста — медийный, его знают много людей, они приходят на его концерты, многие на него подписаны в социальных сетях. Большое количество любителей спорта захотят прийти на этот поединок, и насколько я знаю, Баста сам будет выступать.
Думаю, именно когда соединяешь в одно бокс и музыку, будет привлечена большая аудитория. У него появилось желание, ему в этом помогают, и мы очень рады, что этот человек неравнодушен к нашему любимому виду спорта», — приводит слова Папина РЕН ТВ.
21 мая в Баскетбольном Центре «Химки» состоится бой Дмитрия Кудряшова с Евгением Романовым в новой весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг), который станет главным событием турнира Gazfight. Поединок будет организован промоутерской компанией рэпера Басты.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/831561-privlechet-novuiu-auditoriiu-papin-o-bokserskom-turnire-basty
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю