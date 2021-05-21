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Арутюнян победил соперника из Танзании техническим нокаутом в первом раунде

19:26

Российский боксер супертяжелого веса Вартан Арутюнян одержал победу техническим нокаутом над представителем Танзании Альфонсом Мчумиатумбо. Рефери остановил бой в первом раунде.

Арутюнян нанес сопернику несколько ударов в голову, а потом Мчумиатумбо пропустил удар по печени. После этого он не смог продолжить бой.

Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ, полностью смотрите вечер бокса на YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

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