Арутюнян победил соперника из Танзании техническим нокаутом в первом раунде
19:26
Российский боксер супертяжелого веса Вартан Арутюнян одержал победу техническим нокаутом над представителем Танзании Альфонсом Мчумиатумбо. Рефери остановил бой в первом раунде.
Арутюнян нанес сопернику несколько ударов в голову, а потом Мчумиатумбо пропустил удар по печени. После этого он не смог продолжить бой.
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