Арутюнян победил соперника из Танзании техническим нокаутом в первом раунде

Российский боксер супертяжелого веса Вартан Арутюнян одержал победу техническим нокаутом над представителем Танзании Альфонсом Мчумиатумбо. Рефери остановил бой в первом раунде.

Арутюнян нанес сопернику несколько ударов в голову, а потом Мчумиатумбо пропустил удар по печени. После этого он не смог продолжить бой.

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