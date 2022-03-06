Канело назвал Бивола лучшим полутяжеловесом в мире

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-1) назвал чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0) лучшим в полутяжелом весе, добавив, что россиянину есть, что предложить ему на ринге.

«Я решил подраться с Биволом, потому что он отличный боксер, — сказал Канело в интервью Крису Мэнниксу. — Я считаю, что он лучший полутяжеловес и ему есть, что предложить мне на ринге. Я хочу войти в историю бокса, и бой с ним — хороший способ сделать это. Я смотрел много боев Бивола. Он реально хорош. Он понимает, что делать на ринге. У него большой опыт в любителях, при этом он достаточно давно выступает в профи. Я знаю, что он из себя представляет, но это не важно. Я на пике карьеры, и я способен на многое».

Канело подерется с Биволом 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

(Давид Хачатрян)