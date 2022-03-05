Вагабов про бой с Кудряшовым: «Когда кувалда столкнется с железобетоном, она сломается»

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе россиянин Вагаб Вагабов прокомментировал недавно анонсированный бой по правилам бокса против опытного соотечественника Дмитрия Кудряшова по прозвищу Кувалда.

«Будет мощная заруба, — сказал Вагабов журналистам после победы над Данилом Шаталовым. — Он тоже такой упертый парень, который вторым номером не работает. Только сайдстеп у него есть, любит рубку. У нас хороший бой будет, и я буду готовиться именно к бою по боксу. Здесь я готовил борьбу и вышел побоксировать».

«Его стиль импонирует, и он сам такой духовитый парень, — продолжил Вагабов. — Сколько он пропускал, но вставал и дрался. Человек сделал историю в стране, а также думаю и в мире».

«Что станет моим ответом на кувалду Кудряшова? Кувалдой, как мы знаем, бьют только покрышки, а когда кувалда столкнется с железобетоном, она сломается по-любому».

В главном событии турнира Pravda, который состоялся 4 марта в Москве, Вагабов техническим нокаутом в третьем раунде выиграл у Данила Шаталова. Бой проходил по правилам бокса.

Дата проведения боя Вагабов — Кудряшов пока не определена.