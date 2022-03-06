«Он заплатит за это». Канело подтвердил, что может вновь подраться с Головкиным

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-1) сообщил, что он зол на Геннадия Головкина (41-1) и подтвердил, что может провести третий бой с казахским боксером.

«Для меня это личное дело. Он [Головкин] наговорил слишком много плохого обо мне. Он заплатит за это», — произнес Канело в интервью во время прямой трансляции DAZN. Также мексиканец заявил, что его третий бой с Головкиным может произойти, но сперва ему нужно выиграть у Дмитрия Бивола (19-0). «Мы заключили сделку [с DAZN], и для меня это лучшая сделка. Мы можем [провести третий бой с Головкиным]. Однако сейчас я на 100% сосредоточен на Биволе. Потом посмотрим».

Канело в последний раз дрался против американца Калеба Планта (22-1) 6 ноября 2021 года в Лас-Вегасе, Невада. Мексиканец одержал победу техническим нокаутом в 11 раунде. Следующий бой Канело проведет против россиянина, чемпиона WBA в полутяжелом весе Бивола 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

(Давид Хачатрян)