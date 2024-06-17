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Спортивный врач: «Если у Макгрегора действительно сломалась пластина, то это чревато прогрессирующей адской болью»

Виктория Кравченко
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Спортивный врач Тамара Крамченинова отреагировала на информацию о травме экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Такое возможно. Объемные пластины действительно могут треснуть под серьезными физическими нагрузками. И хотя изготовители обычно пишут, что они выдерживают нагрузку даже в 1000 кг, они все равно трескаются. Вы не забывайте, что мы имеем дело с профессиональным спортом. В этой сфере износ пластины — обычная практика.

Если у Макгрегора действительно сломалась пластина, то это, в первую очередь, чревато прогрессирующей адской болью. Мог ли алкоголь спровоцировать воспаление в ноге? Разумеется, но спиртное — не единственная причина. Даже самая обычная простуда могла привести к дискомфорту», — цитирует врача MMA.Metaratings.ru.

По словам бывшего бойца ММА Майкла Биспинга, ирландец не смог выйти на поединок с Майклом Чендлером, так как пластина, вставленная в его ногу, не выдержала нагрузок.

Бой между Макгрегором и Чендлером должен был возглавить турнир UFC 303 в Лас-Вегасе (США), который состоится 30 июня.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sportivnyi-vrach-esli-u-makgregora-deistvitelno-slomalas-plastina-to-eto-chrevato-progressiruyushei-adskoi-bolyu-373490/
Конор Макгрегор
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