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Сегодня, 06:34

Илия Топурия поблагодарил себя: «Да здравствует матадор, живущий во мне!»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) поблагодарил самого себя за свой успех.

«Сегодня я хочу выразить благодарность этому человеку за то, что он дал мне все, что у меня есть, поддерживал меня в любых обстоятельствах и никогда не терял веры в Бога и в то, что он притягивает ко мне все хорошее. Всегда верил в меня и подарил мне ту жизнь, которой я сейчас наслаждаюсь. Сегодня я хочу поблагодарить себя за все те моменты, когда я уважал себя, любил себя, прощал себя. Да здравствует матадор, живущий во мне! Я всегда буду гордиться собой и с улыбкой вспоминать все, чего я достиг», — написал Топурия в соцсетях.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

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