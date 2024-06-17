Илия Топурия поблагодарил себя: «Да здравствует матадор, живущий во мне!»

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) поблагодарил самого себя за свой успех.

«Сегодня я хочу выразить благодарность этому человеку за то, что он дал мне все, что у меня есть, поддерживал меня в любых обстоятельствах и никогда не терял веры в Бога и в то, что он притягивает ко мне все хорошее. Всегда верил в меня и подарил мне ту жизнь, которой я сейчас наслаждаюсь. Сегодня я хочу поблагодарить себя за все те моменты, когда я уважал себя, любил себя, прощал себя. Да здравствует матадор, живущий во мне! Я всегда буду гордиться собой и с улыбкой вспоминать все, чего я достиг», — написал Топурия в соцсетях.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.