Робертс победил Уивера на UFC on ESPN 9

Американец Рузвельт Робертс на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе (США) удушающим приемом победил соотечественника Брока Уивера. Встреча прошла в весовой категории до 70,3 кг. Она завершилась во втором раунде.

У 26-летнего Робертса 11 побед и 1 поражение в ММА. У 28-летнего Уивера 15 побед и 6 поражений. Он уступил впервые за девять последних встреч.

Турнир возглавит бой между американцем Тайроном Вудли и бразильцем Гилбертом Бернсом. Встреча пройдет в полусреднем весе.

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Коэффициент БК «Лиги Ставок» на победу Вудли — 1,50, а на победу Бернса — 2,55.

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