Дерн победила Сайферс на UFC on ESPN 9 и установила рекорд

Американка Маккензи Дерн на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе (США) болевым приемом победила соотечественницу Ханну Сайферс. Бой завершился в первом раунде. Он прошел в весовой категории до 52,2 кг.

Дерн установила рекорд UFC, став первой девушкой промоушена, которая победила болевым приемом на ногу. На счету 27-летней американки 9 побед и 1 поражение. У 27-летней Сайферс 10 побед и 6 поражений.

Турнир возглавит бой между американцем Тайроном Вудли и бразильцем Гилбертом Бернсом. Встреча пройдет в полусреднем весе.

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Коэффициент БК «Лиги Ставок» на победу Вудли — 1,50, а на победу Бернса — 2,55.

UFC on ESPN 9: расписание всех боев турнира, где смотреть и когда начало