Бернс победил Вудли на UFC on ESPN 9

Бразилец Гилберт Бернс в главном бою вечера на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей победил американца Тайрона Вудли — 50-45, 50-44, 50-46. Встреча прошла в полусреднем весе.

На счету 33-летнего Бернса 19 побед и 3 поражения. У 38-летнего Вудли 19 побед, 5 поражений и 1 ничейный результат.

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