Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    MMA   //    UFC Fight Night 173

UFC on ESPN 9: результаты предварительного карда

03:34

В Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC on ESPN 9. Завершились бои предварительного карда.

Американец Крис Гутьеррес в весовой категории до 65,8 кг победил техническим нокаутом соотечественника Винса Моралеса во втором раунде.

Американец Кейси Кенни в весовой категории до 61,2 кг удушающим приемом в первом раунде победил соотечественника Луиса Смолку.

Американец Брэндон Ройвал в весовой категории до 56,7 кг во втором раунде удушающим приемом победил соотечественника Тима Эллиотта.

Американец Джамал Хилл в весовой категории до 93 кг в первом раунде техническим нокаутом победил бразильца Клидсона Абреу.

Американец Даниэль Родригес единогласным решением судей победил соотечественника Гейба Грина — 30-27, 30-27, 30-27.

Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок».

Коэффициент БК «Лиги Ставок» на победу Вудли — 1,50, а на победу Бернса — 2,55.

UFC on ESPN 9: расписание всех боев турнира, где смотреть и когда начало

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир