UFC on ESPN 9: результаты предварительного карда

В Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC on ESPN 9. Завершились бои предварительного карда.

Американец Крис Гутьеррес в весовой категории до 65,8 кг победил техническим нокаутом соотечественника Винса Моралеса во втором раунде.

Американец Кейси Кенни в весовой категории до 61,2 кг удушающим приемом в первом раунде победил соотечественника Луиса Смолку.

Американец Брэндон Ройвал в весовой категории до 56,7 кг во втором раунде удушающим приемом победил соотечественника Тима Эллиотта.

Американец Джамал Хилл в весовой категории до 93 кг в первом раунде техническим нокаутом победил бразильца Клидсона Абреу.

Американец Даниэль Родригес единогласным решением судей победил соотечественника Гейба Грина — 30-27, 30-27, 30-27.

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Коэффициент БК «Лиги Ставок» на победу Вудли — 1,50, а на победу Бернса — 2,55.

UFC on ESPN 9: расписание всех боев турнира, где смотреть и когда начало