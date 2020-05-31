В Лас-Вегасе (США) на арене APEX стартовал турнир UFC on ESPN 9. Вечер единоборств пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Предварительный кард закроет бой женщин Кэтлин Чукагян (США) — Антонина Шевченко (Киргизия) в весовой категории до 56,7 кг.

Основной кард начнется в 4.00 31 мая (мск). Его откроет бой женщин Маккензи Дерн (США) — Ханна Сиферс (США) в весовой категории до 52,2 кг.

Далее пройдут поединки Брок Уивер (США) — Рузвельт Робертс (США) — категория до 70,3 кг, Габриэл Грин (США) — Даниэль Родригес (США) — до 77,1 кг.

Со-главный бой турнира — Благой Иванов (Болгария) — Аугусто Сакаи (Бразилия) в категории до 120,2 кг.

Главный бой вечера UFC on ESPN 9 — Тайрон Вудли (США) — Гилберт Бернс (Бразилия) в категории до 77,1 кг.

Трансляцию турнира в прямом эфире проведет UFC ТВ. Канал доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ.

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Коэффициент БК «Лиги Ставок» на победу Вудли — 1,50, а на победу Бернса — 2,55.

UFC on ESPN 9: расписание всех боев турнира, где смотреть и когда начало