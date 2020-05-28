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Дана Уайт сдал тест на коронавирус. Видео

03:42

Глава UFC Дана Уайт опубликовал новое видео в историях Instagram. 50-летний американец показал, как у него брали анализы на коронавирус?.

По данным Worldometer на ночь с 27 на 28 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 756 635 человек. Умерших — 355 744, выздоровевших — 2 476 855.

По данным Роспотребнадзора, на день 27 мая в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.

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