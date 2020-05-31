Лицо Антонины Шевченко после поражения от Чукагян. Фото

Антонина Шевченко, сестра чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентины Шевченко, показала свое лицо после поражения от Кэтлин Чукагян. Они провели бой на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе (США)). Американка победила единогласным решением судей.

— ММА — тяжелый спорт, но это мой путь, и я вернусь сильнее, — подписала фото Шевченко.

У 35-летней Шевченко 8 побед и 2 поражения в ММА.

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