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Лицо Антонины Шевченко после поражения от Чукагян. Фото

07:40
Антонина Шевченко проиграла Кэтлин Чукагян на турнире UFC on ESPN 9. Фото MMA Fighting
Антонина Шевченко проиграла Кэтлин Чукагян на турнире UFC on ESPN 9. Фото MMA Fighting

Антонина Шевченко, сестра чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентины Шевченко, показала свое лицо после поражения от Кэтлин Чукагян. Они провели бой на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе (США)). Американка победила единогласным решением судей.

— ММА — тяжелый спорт, но это мой путь, и я вернусь сильнее, — подписала фото Шевченко.

У 35-летней Шевченко 8 побед и 2 поражения в ММА.

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