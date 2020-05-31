Коранталло победил Карлайла на UFC on ESPN 9 единогласным решением судей

Американец Билли Коранталло на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей победил соотечественника Спайка Карлайла — 29-28, 29-28, 29-28. Встреча прошла в весовой категории до 68 кг.

На счету 31-летнего Коранталло 14 побед и 2 поражения в ММА. У 27-летнего Карлайла 9 побед и 3 поражения.

Турнир возглавит бой между американцем Тайроном Вудли и бразильцем Гилбертом Бернсом. Встреча пройдет в полусреднем весе.

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Коэффициент БК «Лиги Ставок» на победу Вудли — 1,50, а на победу Бернса — 2,55.

UFC on ESPN 9: расписание всех боев турнира, где смотреть и когда начало