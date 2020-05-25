В ночь на 31 мая в Лас-Вегасе состоится турнир UFC on ESPN 9, который возглавит бой между американцем Тайроном Вудли и бразильцем Гилбертом Бернсом. Шоу пройдет без зрителей на арене APEX, которая принадлежит UFC.

Предварительный кард (начало — 01:00 мск, трансляция: UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ).

До 65,8 кг: Крис Гутьеррес (США) — Винс Моралес (США)

До 61,2 кг: Кейси Кенни (США) — Луис Смолка (США)

До 56,7 кг: Тим Эллиотт (США) — Брэндон Ройвал (США)

До 93,0 кг: Джамал Хилл (США) — Клидсон Абреу (Бразилия)

До 68,0 кг*: Билли Коранталло (США) — Спайк Карлайл (США)

До 56,7 кг (ж): Кэтлин Чукагян (США) — Антонина Шевченко (Киргизия)

*промежуточная весовая категория

Основной кард (начало — 04:00 мск, трансляция: UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ).

До 52,2 кг (ж): Маккензи Дерн (США) vs Ханна Сиферс (США)

До 70,3 кг: Брок Уивер (США) — Рузвельт Робертс (США)

До 77,1 кг: Кевин Холланд (США) — Даниэль Родригес (США)

До 120,2 кг: Благой Иванов (Болгария) — Аугусто Сакаи (Бразилия)

До 77,1 кг: Тайрон Вудли (США) — Гилберт Бернс (Бразилия)

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Коэффициент БК «Лиги Ставок» на победу Вудли — 1,50, а на победу Бернса — 2,55.