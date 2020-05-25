Российский боец UFC рассказал о предложении подраться на бойцовском острове

Российский боец UFC Шамиль Гамзатов рассказал «СЭ», что ему поступило предложение провести поединок на бойцовском острове.

Ранее сообщалось, что лига намерена арендовать частный остров, чтобы проводить там турниры.

Гамзатов должен был провести бой 25 апреля против американца Овинса Сен-Прю, однако из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на другую дату. В результате соперником Сен-Прю стал Бен Ротвелл. Поединок прошел в тяжелой весовой категории. Ротвелл победил Сен-Прю единогласным решением судей (в ночь на 14 мая).

— Есть предположения насчет следующего боя? Когда, с кем? — вопрос Гамзатову.

— Насчет следующего боя уже было предложение. Менеджер говорил, что есть вариант. Не знаю, каким образом, но будут проводиться бои на каком-то острове, наверное, все уже в курсе. Какое-то неопределенное место, где-то рядом с Калифорнией, если не ошибаюсь. Там и виза не нужна, как мне сказали. У меня пока нет визы. Я вроде получил петицию, но пока не ясно, когда откроются посольства. Предложили поединок на июль. Будем смотреть, как все пойдет. Как залы откроют, будет видно, успею я подготовиться или нет. Тем не менее сейчас все дома, залы не работают, так что есть неясность.

— Соперника не назвали?

— Точных имен не назвали, но, как я понимаю, особо выбирать не придется, столько бойцов повисли... Все, кто находится в США и даст согласие, смогут подраться. Кандидатов будет немало, в основном из Штатов. Приезжих и европейцев будет мало.

— Обрадовало, что вас зовут на бойцовский остров? Или пока рано, учитывая ситуацию и скомканную подготовку?

— Есть свои риски, но, если долго не драться, тоже есть свои моменты. Простой — тоже нехорошая вещь. Если бы мне дали точную дату и соперника — рискнул бы. Мне же пока не сказали дату, говорят только про июль. В общем, я дал устное согласие, а дальше все по ситуации.

— Кого хотели бы увидеть в соперниках?

— С тем же соперником подрался бы (с Сен-Прю. — Прим. «СЭ»). Либо с тем же Куцелабой. Есть интересные имена ближе к топ-15.

На счету 29-летнего Гамзатова 14 боев в ММА. Он победил во всех. (Илья Андреев)