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Чукагян — Шевченко: видео боя на турнире UFC

10:10

Американка Кэтлин Чукагян на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей победила представительницу Киргизии Антонину Шевченко — 30-25, 30-25, 30-25. Встреча прошла в легчайшем весе.

На счету 31-летней американки 14 побед и 3 поражения. У 35-летней Шевченко 8 побед и 2 поражения. Она является сестрой чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентины Шевченко.

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