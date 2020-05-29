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Вудли и Бернс сделали вес перед UFC on ESPN 9

20:25
Гилберт Бернс. Фото twitter.com
Гилберт Бернс. Фото twitter.com

Состоялось взвешивание перед турниром по ММА UFC on ESPN 9. Участники главного поединка Тайрон Вудли и Гилберт Бернс показали одинаковый вес — 77,3 кг.

Турнир пройдет в Лас-Вегасе (США). Из-за пандемии коронавируса зрители не будут присутствовать на соревнованиях. Главный бой состоится 31 мая не ранее 6.00 по московскому времени.

38-летний американец Тайрон Вудли провел 24 поединка в ММА и одержал 19 побед при четырех поражениях и одной ничьей. 33-летний бразилец Гилберт Бернс в 21 поединке победил 18 раз при трех поражениях.

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: На победу Вудли — 1,50, на победу Бернса — 2,60.

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