Боец UFC пришел на взвешивание в маске чумного доктора

Американский боец Спайк Карлайл креативно подошел к церемонии взвешивания перед турниром UFC on ESPN 9. Он появился на публике в маске чумного доктора, которые в средневековье надевали врачи, боровшиеся с чумой.

QUARANTILLO vs CARLYLE! #UFCVegas is LIVE and FREE on @espn tomorrow at 9pm ET pic.twitter.com/S3RqhrnfXg — danawhite (@danawhite) May 29, 2020

Шоу, главным событием которого станет бой между американцем Тайроном Вудли и бразильцем Гилбертом Бернсом, пройдет без зрителей на арене APEX в Лас-Вегасе 31 мая.

Карлайл дерется в предварительном карде, его соперником станет соотечественник Билли Коранталло.

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Коэффициент БК «Лиги Ставок» на победу Коранталло — 1,70, а на победу Карлайла — 2,03.