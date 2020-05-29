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Боец UFC пришел на взвешивание в маске чумного доктора

23:03
Боец UFC Спайк Карлайл в маске чумного доктора. Фото Instagram
Боец UFC Спайк Карлайл в маске чумного доктора. Фото Instagram

Американский боец Спайк Карлайл креативно подошел к церемонии взвешивания перед турниром UFC on ESPN 9. Он появился на публике в маске чумного доктора, которые в средневековье надевали врачи, боровшиеся с чумой.

Шоу, главным событием которого станет бой между американцем Тайроном Вудли и бразильцем Гилбертом Бернсом, пройдет без зрителей на арене APEX в Лас-Вегасе 31 мая.

Карлайл дерется в предварительном карде, его соперником станет соотечественник Билли Коранталло.

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Коэффициент БК «Лиги Ставок» на победу Коранталло — 1,70, а на победу Карлайла — 2,03.

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