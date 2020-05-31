Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    MMA   //    UFC Fight Night 173

Вудли — Бернс: видео боя на турнире UFC

10:15
Тайрон Вудли и Гилберт Бернс. Фото USA Today Sports
Тайрон Вудли и Гилберт Бернс. Фото USA Today Sports

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC on ESPN 9, в главном событии которого встретились экс-чемпион организации Тайрон Вудли и Гилберт Бернс.

Бой продлился все 5 раундов, но в одностороннем порядке. Гилберт Бернс победил Тайрона Вудли единогласным решением судей: 50-45, 50-44, 50-44.

Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок».

UFC: новости и обзоры, анонсы и расписание турниров, все бои, видео и трансляции

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир