В Лас-Вегасе завершился турнир UFC on ESPN 9, в главном событии которого встретились экс-чемпион организации Тайрон Вудли и Гилберт Бернс.

Бой продлился все 5 раундов, но в одностороннем порядке. Гилберт Бернс победил Тайрона Вудли единогласным решением судей: 50-45, 50-44, 50-44.

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