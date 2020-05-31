«Хочу драться за титул». Бернс вызвал Усмана

Бразилец Гилберт Бернс после победы над Тайроном Вудли на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе (США) заявил, что хочет сразиться с Камару Усманом. Он является чемпионом организации в полусреднем весе.

— Я должен быть претендентом №1, — сказал Бернс после боя. — Те парни, которые составляют рейтинг, не валяют дурака. Я увижу свое имя во вторник в качестве претендента № 1.

Я люблю чемпиона, моего партнера по тренировкам Камару Усмана, но дайте мне шанс. Дана Уайт, Шон Шелби, Камару, хочу драться за титул. Много уважения, много любви к тебе, но думаю, что я следующий.

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