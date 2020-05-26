Российский боец UFC Шамиль Гамзатов в интервью «СЭ» рассказал о совместных тренировках с чемпионом UFC в полутяжелом весе Джоном Джонсом.

— Не сказал бы, что он сильно сдал, — сказал Гамзатов. — Он просто начал осторожничать. К тому же Джон сам рассказывал перед первым боем с Густафссоном (сентябрь 2013 года, Джонс выиграл единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»), что якобы пьянствовал, нормально не тренировался. Не знаю, насколько это правда, но, видимо, он несерьезно относился к делу. До такой степени был уверен в своих силах, что позволял себе отдыхать, ходить в клубы, но при этом выигрывать бои. А сейчас время работает против него. Если он будет продолжать так же, то может упасть в нокаут, потерять реакцию, выносливость.

— Он вроде и весит много, — отметил боец. — Когда был у него в лагере, он весил 110-111 кг, у него был прямо пивной живот. Реально как алкаш был, когда начинал тренироваться. За месяц вернулся к своим кондициям. В последние дни он сгоняет очень много, почти десятку за два дня. При этом чувствует себя легко. Может, дело в том, что он высокий, жидкость ведь легче выгонять.

По словам Гамзатова, он тренировался с Джонсом больше месяца — когда готовился к бою с Тедди Холдером, который состоялся в январе 2016 года на турнире WSOF. Джонс тогда готовился к поединку с Овинсом Сен-Прю, который прошел в апреле 2016-го. Оба выиграли свои бои.

— С Джоном Джонсом мы и спарринги делали, и грэпплинг, — отметил Гамзатов. — У него нет такого, чтобы пытаться кого-то срубить. Все аккуратно, спокойно. Я понял, почему он выигрывает. Когда он стоит напротив тебя, он буквально держит тебя в двух метрах от себя и не дает подойти, просто расстреливает. Если пытаешься сократить дистанцию — он бьет ногой по колену или по корпусу. Невозможно достать. А вот в борьбе он не впечатлил, если честно. Я с ним и по вольной боролся, и по грэпплингу.

На счету 29-летнего Гамзатова 14 побед в 14 боях в ММА. В UFC он выступает с 2019 года. (Илья Андреев)

«Когда ездил в лагерь к Джону Джонсу, он ходил с пивным животом. Реально был как алкаш». Огненные истории бойца UFC